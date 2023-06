Moçambique vence no Ruanda em jogo de apuramento para a CAN'2023

A seleção moçambicana ganhou este domingo ao Ruanda, por 2-0, na quinta jornada da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN'2023), consolidando o segundo posto do grupo L.

Geny Catamo, avançado do Marítimo, adiantou os mambas no marcador aos 43 minutos, e Clésio Baúque, que joga nos finlandeses do Honka, fechou à contagem aos 90'+4, dando a vitória à formação orientada por Chiquinho Conde, que jogou na condição de visitante no estádio Huye, em Butare (Ruanda).

Moçambique ocupa o segundo lugar do agrupamento, com sete pontos, menos seis do que o Senegal -- que venceu os dois jogos com os moçambicanos e já tem vaga garantida na CAN'2023 --, e mais dois do que o Benin, que empatou no sábado com os senegaleses.

O Ruanda está no último posto, com apenas dois pontos, e, quando falta apenas uma jornada para terminar esta fase, está arredado da luta pela qualificação.