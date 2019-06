Nanu na lista dos 23 convocados da Guiné-Bissau para a CAN

Nanu vai integrar a seleção da Guiné-Bissau na fase final da CAN'2019, que arranca no dia 21, no Egipto. Após o particular frente à seleção angolana, onde o jogador jogou 45 minutos, o selecionador dos 'Djurtus', Baciro Candé, revelou a lista dos 23 convocados, onde consta o nome do defesa do Marítimo.





O lateral direito conta com 17 jogos e 2 assistências na Liga NOS ao serviço dos insulares. A chamada de Eulânio 'Nanu' Gomes não deixa de ser um facto de grande relevo, uma vez que o jovem de 25 anos ainda só tem uma internacionalização pela seleção principal da Guiné-Bissau.Antes de chegar ao Marítimo, o jogador passou pelo Taboeira, Beira-Mar e Gafanha, este último a título de empréstimo.