Nigéria de José Peseiro vence África do Sul nos penáltis e está na final da CAN

A Nigéria de José Peseiro venceu esta quarta-feira a África do Sul nos penáltis (1-1, 4-2 a.p) e reservou assim um lugar na final da Taça das Nações Africanas. O técnico português de 63 anos sobe ao topo do futebol daquele continente ao conduzir as ‘águias verdes’ à decisão da CAN 11 anos depois.Com o portista Zaidu de fora devido a lesão, a formação nigeriana adiantou-se no marcador de penálti aos 67 minutos por intermédio de William Troost-Ekong, defesa do PAOK. Em cima do apito final do tempo regulamentar, também de penálti, Teboho Mokoena fez o empate. Agora resta esperar pelo embate entre a Costa do Marfim e a República Democrática do Congo, agendado para daqui a pouco (20h00), para saber com quem irá medir forças na final, objetivo que falha desde 2013. Nessa edição, a Nigéria venceu (1-0) Burkina Faso e conquistou a terceira CAN da história.