Nigéria de José Peseiro vence Guiné-Bissau e vinga derrota de há três dias

A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, venceu esta segunda-feira a Guiné-Bissau (1-0), na quarta jornada do Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas(CAN) de futebol, vingando a derrota de há três dias em Abuja.

O golo que deu a vitória aos nigerianos foi marcado aos 30 minutos, pelo avançado Simon Moses, dos franceses do Nantes, na execução de uma grande penalidade, o que permitiu 'vingar' a derrota caseira frente à seleção lusófona, na última sexta-feira.

A réplica dada pela Guiné-Bissau nos dois jogos é tanto mais assinalável quanto é sabido que a seleção orientada por José Peseiro conta com nomes conceituados e afirmados na Europa, como Samuel Chukwueze (Vilarreal, Espanha), Victor Osimhen (Nápoles, Itália), Alex Iwobi (Everton, Ingaterra), Zaidu (FC Porto), Terem Moffi (Nice, França), entre outros.

Peseiro deixou ainda no 'banco' jogadores como Kelechi Iheanacho e Wilfred Ndidi (Leicester, Inglaterra) e Ademola Lookman (Atalanta, Itália).

O Grupo A é liderado, ao fim de quatro jornadas, pela Nigéria, com nove pontos, seguida da Guiné-Bissau, com sete, da Serra Leoa, com cinco, e de São Tomé e Príncipe, a outra seleção lusófona deste grupo, com um.