Nigéria de Peseiro alcança 1.ª vitória na CAN: penálti cometido por Diomande foi decisivo

A Nigéria de José Peseiro conquistou esta quinta-feira a primeira vitória na atual edição da Taça das Nações Africanas - ou simplesmente CAN - ao bater, por 1-0, a Costa do Marfim, na segunda jornada do Grupo A.

O único golo do jogo foi apontado pelo defesa-central William Troost-Ekong, aos 55 minutos, através da conversão de um pontapé de penálti, na sequência de uma falta de Diomande, defesa-central do Sporting, sobre Osimhen já no interior da área.

Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, foi o único dos 'portugueses' a atuar de início na Nigéria, uma vez que Bruno Onyemaechi e Chidozie Awaziem, ambos do Boavista, não saíram do banco de suplentes.

Com este triunfo, a Nigéria de José Peseiro passa a ocupar o 2.º lugar do Grupo A, com quatro pontos, os mesmos que a Guiné Equatorial, a atual líder. Já a Costa do Marfim desce para o 3.º posto, com os mesmos três pontos que tinha à entrada para esta jornada, após o triunfo por 2-0 sobre a Guiné Bissau, última classificada e sem qualquer ponto, na ronda inaugural.

Na próxima ronda, a Nigéria defronta precisamente a Guiné Bissau, enquanto que a Costa do Marfim mede forças com a Guiné Equatorial.