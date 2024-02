Nigéria de Peseiro bate Angola de Pedro Gonçalves e está nas meias-finais da CAN

A Nigéria na frente!



Bela finalização de Ademola Lookman dá a vantagem à equipa treinada por José Peseiro.#sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas pic.twitter.com/0EKUq9XUbm — sport tv (@sporttvportugal) February 2, 2024

A Nigéria, orientada por José Peseiro, venceu Angola, treinada por Pedro Gonçalves, e apurou-se para as meias-finais da CAN. Num duelo entre técnicos portugueses, acabou por ser o primeiro a levar a melhor, por 1-0, com Ademola Lookman a fazer o único golo da partida, aos 40'.Nas meias-finais da prova (que decorre na Costa do Marfim), a Nigéria, campeã africana em 1980, 1994 e 2013, vai defrontar o vencedor do encontro entre Cabo Verde e a África do Sul, marcado para sábado.