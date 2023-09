Nigéria de Peseiro termina qualificação para a CAN'2023 com goleada e recordes

A Nigéria, orientada pelo português, José Peseiro venceu o sexto e último jogo da fase de qualificação para a CAN por 6-0 contra São Tomé e Príncipe. Com este resultado, as Super Águias terminaram na liderança do Grupo A com 15 pontos em 6 jogos.Destaque ainda para alguns registos nesta caminhada. A Nigéria marcou 22 golos (nenhuma seleção foi tão concretizadora e Osimhen foi o artilheiro com 10 remates certeiros), sendo que a goleada a São Tomé e Príncipe por 10-0, em junho, passou a deter o recorde da vitória mais robusta numa qualificação para o CAN.A edição de 2023 da Taça das Nações Africanas realiza-se entre janeiro e fevereiro de 2024, na Costa do Marfim, após o adiamento devido a razões climáticas.