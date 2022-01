Nigéria de Zaidu impõe derrota ao Egito de Carlos Queiroz

Começou da pior forma a CAN'2022 para o Egito de Carlos Queiroz. Com Mohamed Salah sempre em plano de destaque, os faraós perderam com a Nigéria por 1-0, numa partida na qual o craque do Liverpool voltou a travar vários duelos com o portista Zaidu, uma vez mais com vantagem para o jogador da formação portuguesa. Kelechi Iheanacho, aos 30', marcou o único golo da partida, que ditou a primeira derrota do Egito na fase de grupos da CAN desde 2004. Ao todo foram 16 encontros seguidos dos faraós sem perder nesta fase preliminar da prova.O Egito volta à ação na sexta-feira, para defrontar a Guiné-Bissau, pelas 19 horas. Já a Nigéria terá pela frente o Sudão, pelas 16.