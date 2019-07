Nigéria está nos 'quartos' da CAN

A Nigéria venceu os Camarões, por 3-2, nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) que está a ter lugar no Egito. Os nigerianos entraram melhor na partida e aos 19 minutos, Ighalo inaugurou o marcador no encontro. Mas, a seleção camaronesa iria responder ainda na 1.ª parte e conseguir dar a volta ao resultado. Primeiro por Bahoken aos 41' e depois por N'Jie aos 44'.





Na 2.ª parte, a Nigéria fez pela vida e protagonizou nova reviravolta no marcador. Ighalo bisou aos 63' e Iwobi, jogador do Arsenal, fez o 3-2 final aos 66 minutos.A Nigéria aguarda, agora, o adversário dos quartos de final que vai resultar do confronto entre o Egito e a África do Sul.