Nigéria vence Burundi e lidera o grupo B

A Nigéria, uma das candidatas à conquista da Taça das Nações Africanas (CAN), estreou-se este sábado com um triunfo por 1-0 sobre a congénere do Burundi, enquanto a Guiné Conacri e Madagáscar empataram 2-2, em jogos do grupo B.A seleção nigeriana sentiu grandes dificuldades para levar de vencida menos cotada seleção do Burundi, que está pela primeira vez na fase final da CAN, num jogo caracterizado por um futebol monótono, desligado e sem oportunidades de golo.Na primeira parte o jogo foi repartido, mas a Nigéria não criou um lance de perigo, ao contrário do Burundi, e só na segunda parte conseguiu ter algum ascendente no jogo e chegar ao golo que lhe garantiu os três pontos, aos 77 minutos, pelo avançado Odiou Ighalo, jogador dos chineses do Shangai Shenua.No outro jogo do grupo, a Guiné-Conacri e Madagáscar empataram a dois golos, com a seleção insular a virar o resultado depois do avançado do Dijon, de França, Sory Kaba, ter inaugurado o marcador aos 34 minutos para a equipa guineense.A seleção de Madagáscar deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Anicet e de Andria, aos 44 e 55 minutos, respetivamente, mas a Guiné-Conacri evitou a derrota aos 66, graças a um penálti finalizado pelo avançado François Kamano, que alinha nos franceses do Bordéus.Com estes resultados na primeira jornada, a Nigéria lidera o grupo B com três pontos, seguido da Guiné-Conacri e de Madagáscar, ambos com um ponto, e do Burundi, com zero pontos.Para o grupo A, o Uganda entrou com o pé direito, ao vencer a República Democrática do Congo por 2-0, graças aos golos de Patrick Kaddu, aos 14 minutos, e de Emmanuel Okwi, aos 48.Este triunfo permite aos ugandeses liderarem o grupo A ao fim da primeira jornada, com três pontos, os mesmos da seleção anfitriã, o Egito, que é segundo classificado e que se estreou na sexta-feira com uma vitória sobre o Zimbabwe, por 1-0.