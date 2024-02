Novamente sem Diomande, Costa do Marfim vence Mali no último suspiro e apura-se para as 'meias' da CAN

A Costa do Marfim, com Diomande novamente fora dos convocados, como havia acontecido nos últimos dois jogos, venceu (2-1) o Mali de forma dramática e carimbou o apuramento para as meias-finais da Taça das Nações Africanas.E o dramatismo, diga-se, é fácil de contar. Basta dizer que o jogo foi a prolongamento e acabou resolvido num dos últimos lances do encontro, isto numa altura em que os ‘elefantes’ jogavam precisamente em inferioridade numérica. A verdade é que o enredo deste encontro teve outros pormenores bem peculiares. Comecemos por ordem cronológica.Aos 16 minutos, Adama Traoré falhou um penálti e perdeu a oportunidade de colocar o Mali na frente, mas a tarefa da Costa do Marfim acabou mesmo por se complicar à beira do intervalo, quando Kossounou (43’) foi expulso por acumulação de amarelos. Os malianos, com Niakaté (Sp. Braga) a titular no centro da defesa, colocaram-se em vantagem aos 71 minutos, por intermédio de Dorgeles Nene, e já pareciam ter o apuramento na mão quando Adingra restabeleceu a igualdade em cima do minuto 90.O jogo seguiu então para prolongamento e foi somente no último suspiro (120'+2) que a seleção da casa marcou o golo da vitória, com Oumar Diakité, em plena área adversária, a desviar um remate do meio da rua de Fofana. A bola passou por uma floresta de pernas até chegar aos pés de Diakité, que depois de ser herói… foi expulso por conduta anti-desportiva.A Costa do Marfim, que ficou sem selecionador a meio da prova, continua a sonhar com a conquista da CAN e vai agora tentar o acesso à final frente à República Democrática do Congo, na próxima quarta-feira.