Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tragédia na CAN: novo balanço aponta para 8 mortos à entrada do estádio antes do Camarões-Comores Tragédia ocorreu numa debandada de adeptos na entrada do estádio Olembe em Yaoundé