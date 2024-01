O golaço de Bebé que colocou Cabo Verde a vencer frente a Moçambique

Por esta é que ninguém estava à espera



Bebé marca do meio da rua e adianta o marcador para Cabo Verde!#sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas #CaboVerde pic.twitter.com/RclQqkihlz — sport tv (@sporttvportugal) January 19, 2024

Para ver e rever. Bebé marcou um grande golo de livre direto no jogo entre Cabo Verde de Moçambique, a contar para a 2.ª jornada do grupo B da CAN, e que colocou a seleção cabo verdiana na frente do marcador. O avançado do Rayo Vallecano, que já representou vários clubes portugueses, surpreendeu os adversários, que não esperavam que rematasse diretamente para a baliza.