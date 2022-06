Paulo Duarte defronta Tubarões

O empate caseiro (2-2) com a Suazilândia não foi o arranque mais desejado para o Togo e Paulo Duarte espera um desfecho diferente hoje, frente a Cabo Verde, na 2ª jornada do Grupo B da qualificação para a CAN’2023. "Não há jogos fáceis em África. Esperamos sair do estádio com uma vitória e oferecê-la aos nossos adeptos, que a merecem", frisou o técnico português, sublinhando a "frustração" com que a equipa ficou após o empate da 1ª jornada.

Já Cabo Verde espera também vencer, principalmente após a derrota (0-2) com o Burkina Faso na 1ª ronda. "Temos de fazer tudo e mais alguma coisa para conquistar os três pontos", referiu Bubista, treinador do Tubarões Azuis, antes do jogo que se realiza em Marraquexe (Marrocos).