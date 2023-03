Pedro Soares Gonçalves antevê duplo duelo de Angola com o Gana: «Força para os seis pontos»

É já este mês que a seleção de Angola defronta o Gana, num duplo confronto a contar para a qualificação para o CAN. Pedro Soares Gonçalves, selecionador angolano, já fez uma primeira antevisão a esses dois embates e deixou clara a ambição que tem para os jogos, a realizar a 23 e a 27 de março."Espero que tenhamos a força para os seis pontos. Vamos jogar a terceira e a quarta jornada", disse o técnico, desejoso de jogar olhos nos olhos com uma seleção que, ainda recentemente, esteve no Campeonato do Mundo."Queremos crescer. Queremos ser uma equipa melhor. Queremos jogar e desafiar-nos a nós próprios com as grandes equipas. Por isso, isto está na nossa mente. Acreditem que podemos enfrentar os olhos nos olhos e vencer", referiu.Ainda assim, Pedro Soares Gonçalves está ciente das dificuldades. "O Gana é uma das melhores equipas de África. Eles estiveram no último Campeonato do Mundo. Portanto, isso representa muito bem o poder deles", apontou.