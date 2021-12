Peseiro contratado como selecionador da Nigéria a 13 dias do início da CAN

José Peseiro é o novo selecionador da Nigéria, segundo anunciou a federação de futebol daquele país em comunicado através das redes sociais. O técnico português, de 61 anos, estava livre desde queem agosto último, e com salários em atraso, entretando pagos.Peseiro foi designado como sucessor do alemão Gernot Rohr no cargo a apenas 13 dias do arranque da Taça das Nações Africanas. Na prova, o português irá apenas ser observador face à proximidade do começo do apito inicial. A federação local designou Augustine Eguavoen como treinador-interino para a CAN'2021, que depois passará a diretor-técnico e Peseiro a selecionador principal.Recorde-se que a Nigéria está num grupo onde constam também Guiné-Bissau, Egito e Sudão. A estreia na competição que terá lugar nos Camarões sucede a 11 de janeiro frente ao Egito.A lista de convocados foi revelada há dias e na mesma, elaborada com 28 nomes, consta o do portista Zaidu.