Presidente cabo-verdiano viaja até Abidjan para assistir a quartos de final da CAN

O Presidente cabo-verdiano anunciou esta terça-feira que vai viajar até Abidjan, Costa do Marfim, para assistir no sábado ao jogo de Cabo Verde nos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN).

José Maria Neves tinha prevista a deslocação para os oitavos de final, frente à Mauritânia, na segunda-feira, mas cancelou-a por motivos de luto (falecimento da mãe da primeira-dama, Débora Katisa Carvalho).

"O chefe de Estado vai poder, agora, cumprir o propósito de estar com os nossos 'Tubarões Azuis' neste momento crucial, levando consigo toda a energia da nação", lê-se num comunicado da presidência.

Cabo Verde vai jogar com o vencedor do jogo de hoje entre Marrocos e África do Sul.

O Presidente cabo-verdiano viaja para a Costa do Marfim, na sexta-feira, para cumprir "outros pontos de agenda", não especificados.