Presidente da CAF assegura realização da Taça das Nações Africanas

A Taça das Nações Africanas (CAN) vai mesmo realizar-se. A garantia foi dada esta terça-feira pelo presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, em declarações à 'Agence France-Presse' (AFP).

Recorde-se que a realização da prova entre seleções do Continente Africano estava ameaçada depois alguns clubes europeus comunicarem que não iriam libertar os seus jogadores face às quarentenas obrigatórias e restrições de viagens, com o surgimento da variante Ómicron do coronavírus.