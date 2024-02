'Quartos' da CAN valem um ano de energia grátis à Federação Cabo-verdiana de Futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Electra, empresa pública de eletricidade de Cabo Verde, ofereceu esta sexta-feira à Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) um cheque equivalente a um ano de energia grátis, pela prestação da seleção na Taça das Nações Africanas (CAN).

"À instituição desportiva foi entregue um cheque 'energia', no valor de 1,5 milhões de escudos (13.500 euros), que permitirá a FCF ter um ano de energia grátis na sua sede e nos centros de estágio no Mindelo (ilha de São Vicente) e nos Espargos (ilha do Sal)", anunciou a FCF em comunicado.

Durante a entrega, o presidente da elétrica, Luís Teixeira, prestou homenagem a Mário Semedo, presidente da FCF, "por tudo o que tem vindo a fazer em prol do futebol" do arquipélago, acrescentam as duas entidades.

Cabo Verde alcançou no sábado os quartos de final da CAN'2023, a decorrer desde janeiro na Costa do Marfim, sendo eliminada nos penáltis (2-1) pela África do Sul, após a melhor campanha de sempre na prova.