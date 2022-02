Queiroz critica discurso de Eto’o: «Já se esqueceu que morreram pessoas à entrada do estádio»

Camarões e Egito medem amanhã forças nas ‘meias’ da CAN e Samuel Eto’o, presidente da federação camaronesa, diz que a partida será encarada... como uma guerra. "Preparem-se porque será uma guerra! É assim que devemos abordar este jogo!", gritou aos jogadores no final do jogo dos ‘quartos’, ante a Gâmbia. Entretanto, Carlos Queiroz já respondeu. "É uma abordagem muito infeliz. Já se esqueceu que morreram pessoas à entrada do estádio. Um comentário que merece cartão vermelho...", disse.