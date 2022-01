Queiroz diz que Salah é o melhor do Mundo: «Se o Ronaldo ouvisse isto ficaria furioso»

Carlos Queiroz dirige o Egito, uma das seleções candidatas a vencer a Taça das Nações africanas. Para o selecionador português, Mohamed Salah é hoje o melhor futebolista do Mundo mas é uma opinião pessoal que poderá não cair bem para os lados de Manchester."O 4x3x3 é o sistema utilizado por nós para beneficiar o melhor jogador do Mundo. Se o Cristiano Ronaldo ouvisse isto de certeza que ficaria furioso", disse Queiroz entre risos.O técnico luso, de 68 anos, explicou o que pensa para os faraós na prova que terá lugar nos Camarões. "No futebol moderno não importa muito o desenho tático, mas sim a dinâmica e os movimentos no ataque e na defesa. Mudo a tática conforme o jogo, mas a equipa tem uma base definida. Vamos jogar a CAN para ganhar, não estamos aqui de férias ou para fazer um piquenique. Vou respeitar o histórico do Egito na competição", prometeu.