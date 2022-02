Reviravolta incrível vale vitória e 3.º lugar final aos Camarões de António Conceição

Os Camarões garantiram este sábado o derradeiro posto do pódio da CAN'2021, ao vencerem um eletrizante duelo pelo 3.º e 4.º lugar diante do Burkina Faso no desempate por penáltis. Foi um jogo verdadeiramente de loucos onde, por volta dos 60 minutos, ninguém esperaria outra coisa que não a vitória do Burkina Faso. É que por essa altura venciam por 3-0, mercê dos golos de Steeve Yago (24'), Andre Onana (43' p.b.) e Djibril Ouattara (49'), e tudo parecia mesmo encaminhado para que, a jogar em casa, os Camarões nem ao pódio final fossem.Contudo, as trocas de António Conceição surtiram o efeito desejado e aos 71' iniciou-se uma daquelas reviravoltas para a história. Stephane Bahoken fez o primeiro e relançou a discussão, até que, no espaço de dois minutos, Vincent Aboubakar (lançado ao intervalo) se confirmou como uma das figuras da prova. Aos 85' reduziu para a margem mínima e aos 87' empatou mesmo o encontro. Estava feito o mais difícil. Dali em diante não se viram mais golos e foi tudo decidido da marca dos penáltis, a mesma que eliminou os camaroneses nas meias-finais diante do Egito.Desta feita, contudo, a 'lotaria' sorriu aos camaroneses. Marcaram as suas cinco cobranças, enquanto que Blati Touré falhou a terceira do Burkina Faso.