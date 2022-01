Salima Mukansanga será a primeira mulher a arbitrar um jogo da CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Salima Mukansanga, do Ruanda, vai na terça-feira tornar-se na primeira mulher a arbitrar um jogo da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2021), depois de ter sido nomeada para dirigir o Zimbabué-Guiné-Conacri, anunciou esta segunda-feira a organização da prova.A equipa de campo para o encontro da terceira jornada do Grupo B vai ser mesmo toda feminina, com a camaronesa Carine Atemzabong e a marroquina Fatiha Jermoumi a terem o papel de árbitras assistentes.

Nesta edição da CAN, que está a decorrer nos Camarões, Mukansanga, de 35 anos, já se tinha tornado na primeira quarta árbitra feminina, na partida da primeira ronda entre a Guiné-Conacri e o Malawi (1-0).