São Tomé e Príncipe volta a perder na qualificação para a CAN'2023

São Tomé e Príncipe sofreu este domingo nova derrota no Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol, desta vez na receção à Serra Leoa (2-0), na quarta jornada, e continua sem vencer na competição.

Samura, aos sete minutos, e Koroma, aos 28, fizeram os golos da Serra Leoa, que somou uma importante vitória na luta pelo apuramento, beneficiando do inesperado desaire da Nigéria, de José Peseiro, com a Guiné-Bissau (1-0).

A seleção guineense lidera agora o grupo com sete pontos, com três jogos efetuados, à frente da Nigéria, segunda classificado, com seis e também três encontros.

No terceiro posto, com cinco pontos, está a Serra Leoa, enquanto São Tomé e Príncipe é cada vez mais último, com apenas um ponto somado.