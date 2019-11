Selecionador de Angola acredita num bom desempenho frente à Gâmbia

Pedro Gonçalves, selecionador angolano, acredita num bom desempenho frente à Gâmbia, em jogo de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021, esperando que a alegria dos futebolistas se estenda ao público.

"Apelo a todos os angolanos que nos apoiem e deem força. Hoje, vamos procurar um bom desempenho, apesar das dificuldades que tivemos, nomeadamente, a nível da preparação", para a qual não houve muito tempo, disse o selecionador angolano à agência Lusa.

A seleção angolana defronta esta quarta-feira a Gâmbia no primeiro jogo de qualificação para a CAN de 2021, que é também o terceiro jogo consecutivo com os gambianos.

Um jogo que Pedro Gonçalves antecipa "competitivo, mas com boa atmosfera", esperando que os jogadores "se sintam acarinhados" e sintam a "força" dos adeptos.

O treinador admitiu que o adversário vai colocar dificuldades, mas defendeu as virtudes dos angolanos: "Vamos ter de estar muito atentos às transições rápidas do adversário, às bolas paradas. São uma equipa com uma capacidade e uma dimensão física bem diferente da nossa, mas nós temos as nossas capacidades e as nossas mais-valias e acredito que vamos conseguir cimentá-las frente ao adversário esta noite".

Pedro Gonçalves afirmou que a equipa está imbuída de "um bom espírito e uma grande coesão", considerando que a alegria dos jogadores em estar a representar a seleção é contagiante.

"Espero que isso também se estenda ao público e que nos estejam a apoiar sempre. A palavra chave neste tempo em que estamos juntos é o compromisso na defesa da nação, na maior entrega, em esforçarmo-nos ao máximo para vencer a seleção gambiana", salientou.

A partida de estreia no Grupo D de qualificação para a CAN de 2021 disputa-se hoje, às 20h, no Estádio Nacional 11 de novembro.

A 33ª edição da prova continental vai realizar-se nos Camarões, entre junho e julho de 2021.