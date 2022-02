Selecionador de Marrocos 'risca' estrela do Chelsea: «Nem que se chamasse Messi»

Hakim Ziyech pode jogar no Chelsea, mas esse facto não chega para convencer o selecionador de Marrocos. Vahid Halilhodzic não convocou o médio dos blues para a CAN e ontem, depois da eliminação da prova diante do Egito, reforçou essa ideia."Os jogadores que eu selecionei são os melhores do país. Não escolho jogadores que possam desequilibrar o grupo. Nem que se chamasse Messi. O comportamento de Ziyech não se enquadra na seleção", explicou o treinador o franco-bósnio."Ele não quer treinar, não quer jogar. Não leva isto a sério. Querem que implore que jogue na seleção? Temos um grupo, um espírito coletivo e quero manter isso. Já perdoei duas vezes, à terceira chega!" acrescentou Halilhodzic.E deixou uma garantia: "Também não é fácil para mim, mas é preciso respeitar o treinador e a seleção nacional. O Aimé Jacquet e o Didier Deschamps foram campeões do Mundo depois de deixarem de fora os melhores jogadores. Não sou o primeiro a fazer isto."