Seleções africanas de língua portuguesa terão transmissão em Portugal

Os encontros das seleções de Angola, Cabo Verde e Moçambique, a contar para a para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021, irão ser transmitidos pelo Canal 11.A primeira seleção a entrar em campo será a do Cabo Verde, orientada pelo treinador português Rui Águas, que irá defrontar a congénere dos Camarões, também liderada por um técnico luso, de seu nome António Conceição, em jogo referente ao grupo F.De seguida, será transmitido o Gabão-Angola, duelo em que os 'palancas negras' irão deslocar-se até Libreville, capital do Gabão, em jogo da 2.ª jornada do grupo D.Por último, novo confronto entre treinadores portugueses no Cabo Verde-Moçambique, que encerrará o primeiro ciclo de partidas da fase de apuramento da CAN 2021, com Luís Gonçalves a orientar os Mambas. O encontro, esse, será disputado na Cidade da Praia.