Seleções obrigadas a ter um mínimo de 11 jogadores disponíveis com teste negativo à Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As seleções de futebol participantes na Taça das Nações Africanas (CAN) são obrigadas a ir a jogo desde que tenham um mínimo de 11 jogadores com teste negativo para o novo coronavírus, anunciou este sábado a organização.



Mesmo que não haja um guarda-redes disponível, um jogador de campo deve ocupar o lugar na baliza, para que o jogo possa ser realizado, desde que haja um total de 11 jogadores, referem os promotores da CAN2021, a decorrer de domingo a 6 de fevereiro.

"Uma equipa que não tiver um mínimo de 11 jogadores disponíveis para o jogo será considerada como tendo perdido a partida por 0-2", referem os organizadores da CAN2021, numa atualização divulgada hoje dos regulamentos de covid-19.

O comité organizador, perante os casos crescentes de infeções com o novo coronavírus entre as seleções presentes na CAN2021, que começa domingo nos Camarões, reserva o direito de "tomar uma decisão apropriada" em "casos excecionais".