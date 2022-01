Senegal e Marrocos empatam e seguram primeiros lugares dos grupos

Senegal e Marrocos garantiram esta terça-feira os primeiros lugares dos Grupos B e C da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2021), ao empatarem diante de Malawi (0-0) e Gabão (2-2), respetivamente.



Em Bafoussam, nos Camarões, os senegaleses somaram o segundo 'nulo' em três jogos, concluindo a 'poule' B em primeiro lugar, com cinco pontos, à frente da Guiné Conacri, segunda, com quatro, enquanto o Malawi, também com quatro (2-2 em golos), deverá apurar-se como um dos quatro melhores terceiros.

Já sem aspirações de poder seguir em frente na competição, o Zimbabwe surpreendeu, ao despedir-se com um triunfo diante da Guiné Conacri (2-1).

Os tentos dos avançados Knowledge Musona, à passagem do minuto 26, e Kudakwashe Mahachi, aos 43, revelaram-se suficientes para assegurar a vitória, que ainda esteve ameaçada, com o remate certeiro do médio Naby Keita (49), dos ingleses do Liverpool.

Na capital camaronesa Yaoundé, o Gabão, privado da grande 'estrela', o ponta de lança Aubameyang, que apresentou lesões cardíacas, após ter sido infetado com o coronavírus, esteve por duas vezes na frente do marcador, por culpa do golo de Allevinah (21 minutos) e de um tento na própria baliza de Aguerd (81).

Contudo, os marroquinos nunca se renderam e responderam através de Sofiane Boufal (74 minutos) e Achraf Hakimi (84), tentos que permitiram somar sete pontos no topo do Grupo C, mais dois do que o adversário de hoje, segundo posicionado, que segue igualmente para os oitavos de final.

O Gana confirmou a desapontante prestação nesta edição da CAN, encerrando a fase de grupos com um desaire diante de Comores (3-2), que, com três pontos, ainda pode seguir em frente como um dos quatro melhores terceiros.

A jogar com menos um elemento desde o minuto 25, devido à expulsão de Andre Ayew, os ganeses, que entraram a perder no jogo, face ao tento madrugador de El Fardou Ben (quatro), viram Mogni (62) sentenciar, praticamente, o desafio, mas ainda conseguiram uma insuficiente reação.

Num curto espaço de tempo, Boakye (64) e Djiku (77) restabeleceram a igualdade, em Garoua, sendo que, perto do apito final, Mogni (85) 'selou' a vitória para a seleção de Comores.

Para os oitavos de final da competição apuram-se os dois primeiros classificados dos seis grupos, mais os quatro melhores terceiros da fase de grupos.