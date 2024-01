Senegal estreia-se na CAN com triunfo confortável frente à Gâmbia

O Senegal, vencedor da última edição da CAN, começou da melhor maneira a competição deste ano com um triunfo sobre a Gâmbia por 3-0.Aos quatro minutos, Pape Gueye, médio do Marselha, colocou os senegaleses na frente do marcador com assistência de Sadio Mané. No tempo de compensação da primeira parte, os gambianos ficaram reduzidos a 10 após expulsão de Ebou Adams (45’+8). No segundo tempo, o Senegal aumentou a vantagem com dois golos de Lamina Camara (aos 52’ e aos 86’).Senegal e Gâmbia estão inseridos no Grupo C, juntamente com Camarões e Guiné, que ainda vão jogar nesta segunda-feira (17h).