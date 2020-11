Senegal vence Guiné-Bissau e é a primeira seleção apurada para a CAN de 2022

A Guiné-Bissau perdeu este domingo em casa por 1-0 frente ao Senegal, que se tornou a primeira seleção apurada para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2022, na quarta jornada do Grupo I de qualificação.

O único golo da partida foi marcado já na segunda parte pelo avançado do Liverpool Sadio Mané aos 81 minutos, quando a Guiné-Bissau já jogava com menos um jogador.

Jorge Nogueira 'Bura', jogador do Farense, da Liga NOS, foi expulso aos 63 minutos, depois de ter cometido uma falta, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, o Senegal fica com 12 pontos na liderança do grupo e está automaticamente apurado para a CAN de 2022, cuja fase final se vai realizar nos Camarões, enquanto a Guiné-Bissau é terceira classificada, com três pontos, e as hipóteses de participar na CAN são remotas.

Na quinta jornada da fase de apuramento, em março, a Guiné-Bissau joga, primeiro, em Essuatíni (antiga Suazilândia), e, depois, fecha a sexta jornada em casa, com a República do Congo.

A CAN deveria realizar-se em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.