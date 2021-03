Serra Leoa-Benin adiado por supostos casos de Covid-19

O jogo entre a Serra Leoa e o Benin, decisivo para qualificar um dos dois países para a Taça das Nações Africanas (CAN) em futebol, foi suspenso e posteriormente adiado devido a seis alegados casos positivos de coronavirus nos visitantes.

Steve Mouniré e Jodel Dossou, dois dos melhores futebolistas, estão entre os infetados denunciados à última hora pelos anfitriões na equipa de Michel Dussuyer, que, já no estádio em Freetown, foi impedida de sair do autocarro.

Imagens a circular no Twitter, filmadas no interior do veículo, mostram o autocarro bloqueado e rodeado por muitas pessoas.

"Estranhamente, quando chegámos ao estádio ficamos a saber que tínhamos cinco casos positivos. Estamos presos no autocarro. Dizem que temos casos de covid-19, mas não é verdade. Alguns atletas já tiveram, e, por isso, têm anticorpos. Fizemos o teste no Benin, antes de viajarmos, e todos deram negativo", disse o defesa Cedric Hountondji, citado pelo site Afrik Foot.

Num primeiro momento, o desafio do grupo L previsto para as 17 horas (horas de Lisboa) foi adiado algumas horas, enquanto decorriam negociações entre as duas seleções e responsáveis da FIFA e da Confederação Africana de Futebol.

Face à sua degradação, o estádio Siaka Steven estava suspenso, porém essa proibição foi excecionalmente levantada em 11 de março, em virtude das dificuldades criadas pela pandemia da covid-19, sendo retomada após o desafio entre estas duas seleções.

A Serra Leoa precisa de uma vitória por dois golos para se classificar, caso contrário o Benin avança para a fase final.

Hoje Guiné-Bissau, Etiópia e Mauritânia juntaram-se aos já apurados Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Guiné-Conacri, Tunísia, Egito, Gâmbia, Gabão, Gana, Burkina Faso, Zimbabué, Guiné-Equatorial, Marrocos, Costa do Marfim, Comores, Nigéria, Sudão e Malawi.

A edição de 2021 da CAN foi adiada para o próximo ano nos Camarões, decorrendo entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.