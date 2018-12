Serra Leoa desclassificada da fase de apuramento para a CAN

A Serra Leoa foi desqualificada da fase de grupos de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, depois de já ter siso suspensa pela FIFA, anunciou esta segunda-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF)."A Serra Leoa foi desclassificada da fase de qualificação [para a CAN 2019] e todos os seus jogos foram anulados", anunciou a CAF, em comunicado publicado no site oficial, esclarecendo que o grupo em que a Serra Leoa estava incluída passará a ser composto por apenas três seleções.O Quénia, com sete pontos, e o Gana, com seis, asseguram desde já o apuramento para a fase final da CAN 2019, quando ainda falta disputar um jogo entre os dois países para decidir o vencedor do grupo F, que também conta com a Etiópia, com um ponto e sem hipóteses de apuramento.As razões da desqualificação não foram reveladas, mas o país africano já tinha sido suspenso pela FIFA, por suspeitas de corrupção, manipulação de resultados e falta de liderança na Federação de Futebol da Serra Leoa (SLFA).No início de outubro, a CAF tinha cancelado dois dos jogos de qualificação da seleção serra-leonesa, diante do Gana, devido ao diferendo entre o governo local e a FIFA.A decisão do organismo continental foi tomada três dias após a organização da CAN 2019 ter sido retirada aos Camarões, por atrasos na construção de infraestruturas para acolher a competição, tendo sido criado um gabinete para "determinar um novo país organizador até ao final do ano".