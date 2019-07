Surpresa na CAN: Salah eliminado pela África do Sul

O Egito perdeu, por 1-0, com a África do Sul nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) e está fora da competição que está a organizar.





Mohamed Salah, avançado Liverpool, foi incapaz de evitar a eliminação da prova do seu país. O nulo manteve-se, praticamente, até ao final da partida, mas aos 85' Lorch apontou o golo que garantiu à seleção sul africana seguir em frente para os quartos de final.Nos 'quartos', a África do Sul vai defrontar a Nigéria que venceu os Camarões (3-2).