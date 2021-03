Susto no Costa do Marfim-Etiópia: árbitro desmaia e jogo acaba a 10 minutos do fim

A Costa do Marfim derrotou a Etiópia (3-1) na 6.ª e última jornada do Grupo K de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN). Mas o encontro ficou marcado por um enorme susto, aos 80 minutos, quando o árbitro da partida perdeu os sentidos e desmaiou em pleno relvado, levando a que acabasse mais cedo.





Referee Just Passed Out, Hope He is okay

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ — Goaldigger®? ? (@betplaceke) March 30, 2021

Charles Bulu sentiu uma indisposição, caiu e foi imediatamente ajudado pelos jogadores e assistido pelas equipas médicas das duas seleções, deixando o campo de maca e sendo posteriormente transportado ao hospital Acontece que o ganês, que estava inicialmente indicado como quarto árbitro, acabou por substituir o árbitro principal nomeado para o encontro por este ter testado positivo à Covid-19. Como, depois das trocas efetuadas, o quarto árbitro era costa-marfinense, não podia liderar a equipa de arbitragem e o jogo foi dado como terminado.A Costa do Marfim já estava apurada para a CAN e a Etiópia também acabou por conseguir uma vaga na fase final da principal prova africana de seleções, agendada para janeiro do próximo ano. Isto porque no outro jogo do grupo Madagáscar não foi além de um empate sem golos na receção ao Níger.