Taça das Nações Africanas volta a disputar-se entre janeiro e fevereiro em 2021

A Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021 regressa ao inverno, ao invés de se disputar no verão, período durante o qual decorreu a última edição, entre 21 de junho e 19 de julho de 2019, no Egito.

A competição decorrerá "entre 9 de janeiro e 06 de fevereiro" de 2021, informou esta quarta-feira a Federação Camaronesa de futebol, cujo país será o anfitrião da mais importante prova de seleções africanas.

O regresso ao período é justificado "por questões meteorológicas", a pedido dos Camarões.

A competição, que decorre desde 1957 e terá nos Camarões a sua 33.ª edição, sete vezes pelo Egito, cinco pelos Camarões e quatro pelo Gana, tendo a última edição sido ganha pela Argélia, que a venceu pela segunda vez.