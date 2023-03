Togo de Paulo Duarte perde no Burkina Faso e complica ida à CAN'2023

A seleção de futebol do Togo, treinada pelo português Paulo Duarte, perdeu esta sexta-feira por 1-0 na visita ao Burkina Faso, comprometendo o seu apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

Os togoleses, que ocupam o 127.º lugar do ranking da FIFA, e que tinham somente um ponto em três jogos no Grupo B, apenas cederam a dois minutos do fim em casa do 50.º da mesma hierarquia, com um golo aos 88 minutos, da autoria do jovem avançado Abdoul Tapsoba.

No outro desafio, Cabo Verde cedeu um comprometedor empate (0-0) em casa com Essuatíni, provavelmente o seu maior rival na qualificação, para a prova que vai decorrer na Costa do Marfim.

Os tubarões azuis, no 72.º posto do ranking mundial, não conseguiram bater o 143.º, um opositor que terá de visitar na terça-feira, enquanto o Togo recebe o Burkina Faso. O Burkina Faso lidera com o pleno de nove pontos, seguido de Cabo Verde com quatro, Essuatíni com dois e o Togo com apenas um.

Para a fase final, na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção ao que inclui o país anfitrião (H), em que apenas está um lugar em disputa. As chuvas intensas na Costa do Marfim no verão de 2022 prejudicaram os trabalhos de construção dos estádios e levaram ao adiamento da prova, que estava prevista para este ano, mas que vai decorrer somente em janeiro e fevereiro de 2024.