Treinador do Interclube e o apuramento de Angola para a CAN: «É muito importante»

O treinador português Luís Gonçalves, ao serviço do Interclube, destacou este domingo à Lusa a importância do apuramento de Angola para a Taça das Nações Africanas (CAN), quatro anos depois, sob liderança do compatriota Pedro Gonçalves.

"É muito importante Angola ter-se apurado para a CAN, é fundamental para a seleção angolana e para o futebol angolano, porque é importante que os países estejam representados de maneira regular nestas competições. Isto também serve de alavanca para o futebol, porque valoriza os jogadores que estarão nesta competição, deste modo, o futebol angolano e os jogadores a ser mais conhecidos lá fora" manifestou.

O treinador qualificou de positivo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo compatriota Pedro Gonçalves no comando da seleção angolana de futebol.

"Fiquei muito satisfeito por ver o mister Pedro Gonçalves a conseguir este apuramento, penso que ele tem feito um trabalho muito bom na seleção angolana, apesar de alguma contestação, mas que é normal com todos os selecionadores e treinadores, por este mundo fora. Penso que o Pedro e o seu staff técnico têm feito um trabalho muito bom, na procura de novos talentos, na consolidação de um modelo de jogo, no lançamento de linhas orientadores de organização, e como selecionador, deve ser sempre acarinhado pelo povo" disse.

Apesar de Angola alcançar o apuramento para a maior competição ao nível de seleções do continente africano, Luís Gonçalves diz haver ainda longo trabalho pela frente para o desenvolvimento do futebol angolano.

"Para o futuro é preciso continuar a trabalhar, continuar a lançar as bases, planear, ser mais rigoroso, procurar talentos, promover o futebol de formação e dar condições aos jogadores, melhorar os campos por este país, dar mais formação aos treinadores, e trabalhar-se com mais seriedade, com olhos virados para o futuro" recomendou.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.