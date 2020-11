Três 'portugueses' nos convocados de Cabo Verde para jogos com Ruanda

Mário Évora, Marco Soares e Nuno Borges são os três jogadores que atuam em Portugal convocados por Cabo Verde para os dois jogos do país com o Ruanda, de apuramento para a Taça Nações Africanas de futebol (CAN2022).

O anúncio dos convocados foi feito esta quarta-feira pelo selecionador de Cabo Verde, Pedro Brito, tendo chamado 25 jogadores, entre eles o guarda-redes Mário Évora, que atua no Vitória de Guimarães, e os médios Marco Soares, que joga no Arouca, e Nuno Borges, que defende as cores do Nacional.

Os restantes convocados jogam em países como França, Chipre, Turquia, Países Baixos, Hungria, Irlanda, Bulgária, Suíça, Azerbaijão, Egito, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia e Noruega.

A seleção cabo-verdiana joga no dia 12 de novembro com o Ruanda, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, em jogo da terceira jornada, e cinco dias depois volta a defrontar o mesmo adversário, mas agora em Kigali, para a quarta jornada.

Cabo Verde é atualmente o terceiro lugar do grupo, com dois pontos, menos dois que Camarões e Moçambique. O Ruanda ainda não pontuou.

Os comandados de Mário Évora iniciam o estágio de preparação para esses dois jogos a 08 de novembro, com a chegada dos jogadores à cidade da Praia.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Josimar Dias 'Vozinha' (AEL Limassol, Chi), Mário Évora (Vitória de Guimarães, Por) e Élber Évora (AZ Alkmaar, Países Baixos).

- Defesas: Ianique Tavares 'Stopira' (MOL Fehervar, Hun), Carlos Rodrigues 'Ponck' (Basaksehir, Tur), Steven Fortes (RC Lens, Fra), Steve Furtado (Beroe, Bul), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Ir), Jeffry Fortes (Sparta Rotterdam, Países Baixos) e Dylan Tavares (Stade Lausanne, Suí).

- Médios: Marco Soares (Arouca, Por), Patrick Andrade (Qarabag, Aze), Nuno Borges (Nacional, Por), Kenny Rocha (Nancy, Fra), Bruno Leite (Haugesund, Nor), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union, EUA) e Willis Furtado (FC Masr, Egi).

- Avançados: Ryan Mendes (Al-Nassr EAU), Garry Rodrigues (Al Ittihad, Ará), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Países Baixos), Vagner Dias (Metz, Fra), Willy Semedo (Grenoble, Fra), Julio Tavares (Al Faisaly FC, Ará), José Luís 'Zé Luís' (Lokomotiv de Moscovo, Rús) e Ricardo Gomes (Erzurum BB, Tur).