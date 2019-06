Três primeiros nulos no encerramento da segunda jornada da CAN 2019

A segunda jornada da Taça das Nações Africanas de futebol de 2019 (CAN2019) terminou este sábado sem qualquer golo nos três encontros realizados, resultados que ainda não se tinham verificado nesta edição.Os jogos entre Angola e Mauritânia, entre Camarões e Gana e entre Guiné-Bissau e Benin terminaram todos empatados 0-0.A seleção angolana, com vários 'portugueses' na equipa, somou o seu segundo empate nesta fase final, que decorre no Egito, ocupando o terceiro lugar do Grupo E, com dois pontos, à frente da Mauritânia (um ponto), e atrás do Mali (quatro pontos) e da Tunísia (dois pontos).Na última ronda, na terça-feira, Angola mede forças com o Mali, enquanto a Tunísia debate-se com a Mauritânia.No Grupo F, tal como os 'palancas negras', a Guiné-Bissau continua sem conhecer o sabor da vitória, com os 'djurtos' a manterem-se em último lugar, contabilizando apenas um ponto, numa 'poule' que continua a ser liderada pelos Camarões (quatro pontos), apesar da igualdade de hoje com o Gana, que divide o segundo posto com o Benim, ambos com dois.Na terceira e última jornada da fase de grupos, na terça-feira, a seleção guineense defronta o Gana e o Benim enfrenta os Camarões.