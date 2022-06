Troost-Ekong feliz com Peseiro

A Nigéria, de José Peseiro, inicia a qualificação para a CAN apenas na próxima quinta-feira, o que permite ao técnico português ter mais alguns para transmitir as suas ideias aos jogadores. E, segundo o capitão Troost-Ekong, está tudo a evoluir muito bem. "Ele [Peseiro] quer um futebol ofensivo, quer que tenhamos a iniciativa. Somos uma grande equipa e temos que atacar o rival, independentemente de quem tenhamos pela frente", adiantou o defesa do Watford antes do jogo de preparação com o Equador, agendado para a próxima madrugada, não escondendo o entusiasmo: "Estou realmente feliz por avançarmos neste novo capítulo. Estamos ansiosos por passarmos mais tempo juntos para percebermos o que o treinador quer de nós e para melhorarmos."