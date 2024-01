Voo da Gâmbia aterra de emergência e ex-FC Porto relata: «Calor desumano e falta de oxigénio»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Saidy Janko (@saidyjanko22)

A seleção da Gâmbia tinha viagem para a Costa do Marfim, onde se realiza a CAN a partir deste sábado, marcada para esta quarta-feira. Ela começou... mas o voo teve de regressar a Banjul, capital da Gâmbia, passados 9 minutos. Uma situação de aflição que foi relatada nas redes sociais por Saidy Janko, antigo jogador do FC Porto que representa o Young Boys, da Suíça.A seleção da Gâmbia viajou "32 horas no total desde a Arábia Saudita", onde esteve em estágio, até casa, "com longas escalas em Istambul e Casablanca". "Deveríamos voar hoje da Gâmbia para a Costa do Marfim, para a CAN. Assim que entrámos no pequeno avião que foi fretado para nos transportar, percebemos o calor imenso na cabine que nos deixava a suar. A tripulação garantiu-nos que o ar condicionado ligaria assim que estivéssemos no céu", começou por descrever Janko."O calor desumano misturado com a falta de oxigénio deixou muitas pessoas com fortes dores de cabeça e tonturas extremas. Além disso, as pessoas começaram a adormecer profundamente minutos após entrarem na aeronave/descolagem. Ainda no ar, a situação piorou, deixando o piloto sem outra opção a não ser iniciar uma aterragem de emergência no aeroporto de Banjul 9 minutos após a descolagem. O que aconteceu com sucesso", refere o lateral-direito."Se não fosse isso, as consequências poderiam ter sido muito piores, sabendo o que poderia ter acontecido se ficássemos expostos à situação por mais tempo - num avião, sem oxigénio... Estamos gratos por todos se sentirem bem, mas esta é uma situação que tem de ser abordada antes da CAN. Isto é inaceitável e tem de acabar com efeitos imediatos", concluiu Saidy Janko.Janko ingressou no FC Porto no verão de 2018, mas nunca se estreou oficialmente pelos dragões, tendo sido emprestado ao Nottingham Forest e ao Young Boys e, já em 2020, saiu em definitivo.Já a seleção da Gâmbia integra o Grupo C, com Senegal, Camarões e Guiné-Conacri. A estreia é na próxima segunda-feira, precisamente diante dos vizinhos senegaleses.