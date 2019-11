Wilson Eduardo marca mas Angola perde com Gâmbia

A seleção angolana, treinada pelo português Pedro Gonçalves, perdeu esta quarta-feira por 3-1 na receção à Gâmbia, na primeira jornada do grupo D de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

A estreia oficial do técnico luso à frente dos 'palancas negras' começou da melhor forma para o conjunto da casa, que se adiantou no marcador logo aos três minutos, por intermédio do avançado do Sporting de Braga Wilson Eduardo.

Contudo, os gambianos deram a volta ainda no primeiro tempo e no espaço de dois minutos, através de um 'bis' de Assan Ceesay, aos 17 e 18, antes de Sulayman Marreh consumar o triunfo dos visitantes, aos 89.

O outro jogo da primeira ronda do grupo D, que vai opor a República Democrática do Congo ao Gabão, está agendado para quinta-feira.