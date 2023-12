Yaya Sithole convocado para a CAN

Presença assídua nos mais recentes compromissos da seleção da África do Sul, Yaya Sithole voltou a merecer a confiança do selecionador Hugo Broos, que convocou o médio do Tondela para a CAN.Desta forma, Tozé Marreco vai ficar privado de um dos jogadores mais utilizados do plantel durante o arranque do novo ano, falhando os encontros com Nacional, AVS SAD e FC Porto B, assim como o duelo com o Sporting, para a Taça de Portugal.