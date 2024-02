Zaidu falha duelo com a África do Sul por lesão

Zaidu é baixa na seleção nigeriana para o duelo das meias-finais, contra a África do Sul.O lateral-esquerdo, de 26 anos, acusou um problema muscular e será poupado por precaução.O objetivo da Super Águias será o de evitar um agravamento da lesão, mantendo em aberto a possibilidade do defesa do FC Porto poder atuar na final, no próximo domingo, caso o conjunto orientado por José Peseiro carimbe o apuramento.Zaidu leva quatro jogos como titular nesta CAN, estando o departamento médico dos dragões a monitorizar a situação junto dos clínicos dos nigerianos.