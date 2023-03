Zainadine Jr. nega discussão com Chiquinho Conde

Tensão na seleção de Moçambique, que enfrenta hoje o Senegal em Maputo na 4ª jornada do Grupo L. Zainadine Jr, sub-capitão dos Mambas, nega ter discutido com o selecionador Chiquinho Conde e ameaçado deixar o estágio. "É totalmente falso!", garante o central do Marítimo.

O caso teria sucedido, segundo a imprensa local, no intervalo do jogo de 6ª feira com o Senegal em Dakar. Moçambique foi goleado (1-5) e no fim da 1ª parte já tudo estava decidido (0-4). Chiquinho terá apontado falhas a Zainadine, este não gostou, levantou a voz e disse-lhe que nada tinha a aprender com ele. Só a custo Bruno Langa o convenceu a jogar a 2ª parte. Já à noite, um dirigente tê-lo-á demovido de deixar o estágio. "Houve uma exaltação no balneário, mas ninguém respondeu ao selecionador. É mentira que lhe tenha dito para me tirar na 2ª parte. Tenho respeito e consideração por ele. Parem de inventar coisas, deixem-nos trabalhar em paz", diz.