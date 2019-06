A 'vingança' de Gallese: herói do Peru na Copa América foi dispensado por técnico uruguaio

Suárez de rastos com adeus do Uruguai na Copa América: Coates e companhia sem saberem o que fazer



Pedro Gallese, guarda-redes do Peru, foi o 'herói' do jogo dos quartos de final da Copa América que ditou o adeus do Uruguai à competição, que está a decorrer no Brasil. Para encontrar o vencedor deste encontro foi necessário recorrer aos penáltis: e foi logo no primeiro, batido por Luis Suárez, que Gallese brilhou.A defesa de Gallese colocou o Peru nas meias finais da Copa América, 'vingando' assim o revés que sofreu esta temporada no Veracruz, clube mexicano com o qual tem contrato e que o dispensou após a chegada do treinador uruguaio Robert Dante Siboldi.Gallese passou de titular do Veracruz a emprestado ao Alianza Lima (do Peru) e a equipa mexicana terminou o torneio de encerramento no último lugar da tabela, com quatro empates e 13 derrotas.