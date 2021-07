Argentina bate Colômbia nos penáltis e defronta Brasil na final da Copa América

Está encontrado o segundo finalista da Copa América. A Argentina eliminou a Colômbia, nos penáltis, e vai medir forças com o Brasil no jogo decisivo da competição. Luis Díaz, médio do FC Porto, foi titular e marcou para a Colômbia ao minuto 61, depois de Lautaro Martínez ter inaugurado o marcador para os argentinos, aos 6', com assistência de Lionel Messi.





Num jogo com inúmeras faltas e 10 cartões amarelos, o 1-1 manteve-se até final do tempo regulamentar e foi preciso recorrer aos penáltis - na Copa América não há prolongamentos - para encontrar um vencedor. E aí levou a melhor a seleção argentina, que contou o defesa-central do Benfica Otamendi como titular.Na 'lotaria' brilhou o guarda-redes Emiliano Martínez, ao defender três tentativas dos colombianos e a ser o herói da Argentina no apuramento para a final, agendada para a madrugada de domingo (1h em Portugal) no Maracanã.