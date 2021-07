Argentina conquista Copa América 28 anos depois

A Argentina conquistou na madrugada deste domingo a Copa América ao bater o Brasil, na final da competição, por 1-0, uma partida que se realizou no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.





Angel Di María, extremo do Paris Saint-Germain, fez aos 22 minutos o único golo do encontro, que contou com os benfiquistas Nicolás Otamendi e Everton de início. Marchesín, guarda-redes do FC Porto, não saiu do banco de suplentes.Este é um título que fugia à 'Albiceleste' há 28 anos - a última conquista havia sido em 1993. É a 15.ª Copa América que a Argentina conquista na sua história, nove delas fora de portas.