Austrália vai disputar a Copa América: e vão três competições como 'intrusa'

A Austrália foi convidada para integrar a Copa América de 2020 e será um dos dois 'intrusos', juntando-se ao Qatar.





O país volta assim a disputar uma competição de outro continente. Em futebol, além da normal Taça da Oceânia, participa por exemplo na Taça Asiática, uma vez que faz parte da Confederação Asiática de Futebol. E fora do desporto também dá nas vistas pela participação no Festival Eurovisão da Canção.Os dois 'intrusos' vão juntar-se a 10 seleções sul-americanas na edição de 2020, que marca o arranque de profundas mudanças na competição. Por exemplo, passa a ser disputada apenas de quatro em quatro anos. Essa edição terá duas sedes: Colômbia (onde estarão, além dos colombianos, Brasil, Equador, Peru, Venezuela e uma das equipas extra-continentais) e Argentina (que conta para além da equipa da casa com Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e um 'intruso').